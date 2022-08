O Sporting está na corrida pela contratação de Adam Arvelo, avançado espanhol de 17 anos, que alinha no Real Madrid, segundo avança o jornal ‘Marca’.



Os leões surgem no topo das preferências para contratar o jogador que começou a carreira no Villarreal e recusou renovar contrato, até 2025, com os merengues.









