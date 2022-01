As compras, as vendas, os empréstimos: Acompanhe ao minuto o último dia de mercado do futebol

Ao minuto Atualizado a 31 de jan de 2022 | 18:56

, os azuis e brancos sugeriram aos arsenalistas uma cedência com opção de compra, a exercer no final da temporada, por oito milhões de euros.

Oficial: Gaitán é reforço do Paços de Ferreira Nicolás Gaitán está de regresso ao futebol português e para representar o Paços de Ferreira, tal como anunciou esta terça-feira, de forma oficial, o clube da Capital do Móvel. Trata-se da terceira passagem do internacional argentino por Portugal, depois de representar Benfica e Sporting de Braga. Gaitán soma um total de 27 golos em 170 jogos disputados no principal escalão do futebol português.

18:19 | 31/01