Portugal só depende de si na última jornada do Grupo F para se apurar para os oitavos de final do Europeu. Uma vitória frente à França permite somar 6 pontos. Essa pontuação vale, no mínimo, o 2º lugar e até pode dar o 1º se os germânicos empatarem ou perderem com a Hungria.









Já o empate com os franceses, na próxima quarta-feira, assegura o 2º lugar a Portugal caso a Hungria vença a Alemanha. Se os húngaros perderem ou empatarem, os 4 pontos de Portugal serão suficientes para a 3ª posição, mas aí poderá ser preciso recorrer à calculadora .

Só os quatro melhores terceiros classificados passam aos ‘oitavos’ e, à data deste sábado, em todos os grupos era possível o 3º classificado acabar com 4 pontos. Nesse cenário, seria preciso recorrer à diferença de golos: Portugal tem um saldo positivo de um golo, mas esse valor poderá não ser suficiente mediante o que acontecer nos jogos dos outros cinco grupos.





A derrota de Portugal com a França dá o 3º lugar se a Hungria perder ou empatar com a Alemanha, mas os 3 pontos poderão não chegar para ser um dos melhores terceiros.