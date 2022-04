Matheus; Paulo Oliveira, David Carmo e Tormena; Yan Couto, Castro, Al Musrati e Rodrigo Gomes; André Horta, Ricardo Horta e Abel Ruiz

O FC Porto defronta o Sp. Braga, no Minho, às 18h00, numa partida referente à 31.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Carlos Carvalhal e Sérgio Conceição para este duelo.ONZE DO SP. BRAGA:ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; Pepê, Mbemba, Pepe e Zaidu; Grujic, Vitinha, Otávio e Fábio Vieira; Taremi e Evanilson