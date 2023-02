Buntic; Igor Julião, Anderson, Bruno Wilson e Kiki; Claudemir, Samu e Raphael Guzzo; Nuno Moreira, Kiki Bondoso e Osmajic

Suplentes: Luiz Felipe, Ivanildo Fernandes, Matheus Pereira, Matias Lacava, Mendez, Rashid, Pedro Ortiz, Tomás e Etim

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Tengstedt, Chiquinho, Rafa, Musa, João Neves e Morato

Jogo Em direto

9' Remate defendido em direção ao centro da baliza. Gonçalo Ramos (Benfica) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de João Mário.

3' Há, assim, o primeiro canto para o Benfica.

3' Gonçalo Guedes solta a primeira ameaça. Após um passe de Grimaldo, o português remata em zona frontal mas a bola é desviada por Bruno Wilson e sai pela linha de fundo.

2' Fora de jogo, Vizela. Kiki tentou um passe em profundidade que encontrou Claudemir em posição irregular.

O Vizela ganha já um canto. António Silva desvia para a linha de fundo ao desarmar Osmajic.

Início 1ª parte

O Benfica joga no terreno do Vizela (20h30), num jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin. Consulte as escolhas de Tulipa e Roger Schmidt para este encontro. Nota para Guedes e Neres, que jogam de início, com Rafa e Chiquinho no banco.Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Aursnes; Neres, Gonçalo Guedes e João Mário; Gonçalo RamosSiga o jogo AQUI