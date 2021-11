O Sporting recebe esta noite (20h00) o Besiktas, num jogo da 4.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para o encontro.



ONZE DO SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, João Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pote, Sarabia e Paulinho

