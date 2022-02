O FC Porto recebe a Lazio (20h00), na 1.ª mão do playoff da Liga Europa. Consulte as escolhas de Sérgio Conceição para este encontro.



ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu, Uribe, Grujic, Otávio, Fábio Vieira; Pepê e Toni Martínez

