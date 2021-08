As imagens que marcaram o 14º dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

Faith Kipyegon revalidou o título dos 1500 metros femininos, travando o ambicionado ‘triplete’ da holandesa Sifan Hassan em Tóquio. A queniana estabeleceu um novo recorde olímpico, de 3.53,11 minutos, e foi secundada com surpresa pela britânica Laura Muir. Hassan, que já tinha ganhado os 5000 metros, ficou com o bronze.O chinês Ma Long tornou-se no mesatenista mais medalhado de sempre em Jogos Olímpicos, depois do triunfo sobre a Alemanha, por 3-0. O chinês, de 32 anos, soma cinco títulos olímpicos, três deles coletivos.