"As organizações precisam de sangue novo": Aleksander Ceferin não se recandidata à presidência da UEFA em 2027

Aleksander Ceferin não se vai recandidatar à presidência da UEFA em 2027, avançou esta quinta-feira a agência Reuters.



"Depois de algum tempo todas as organizações precisam de sangue novo. (...) Estive ausente da minha família nos últimos sete anos e vou continuar nos próximos três", explicou o esloveno esta quinta-feira numa conferência de imprensa após o Congresso da UEFA.

Esta quinta-feira, o Congresso autorizou o atual presidente do organismo a concorrer a um quarto mandato, durante a reunião em Paris. O texto aprovado não suprime o limite de três mandatos, uma das medidas-chave tomadas em abril de 2017 por Ceferin, após os numerosos escândalos que obrigaram a tomar medidas similares na FIFA e no Comité Olímpico Internacional (COI), mas precisa que esta regra, válida para todos os membros do comité executivo, não leva em conta os mandatos iniciados antes de 1 de julho de 2017.

Eleito pela primeira vez em 2016, Ceferin foi reconduzido em 2023 para um novo mandato de quatro anos.