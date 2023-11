“Ao ver erros que cometemos com o Antuérpia, se calhar na bancada era capaz de dar uma assobiadelazinha. É o futebol. Dentro de uma equipa com jogos com esta exigência há a obrigatoriedade de ganhar e de jogar bem. Se isso não acontecer...” Foi desta forma que Sérgio Conceição comentou esta sexta-feira os protestos de alguns adeptos na parte final do jogo para a Liga dos Campeões, em que o 2-0 final só surgiu aos 90’.









