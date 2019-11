ASAE só pode fiscalizar trabalho de Silas no Sporting em março de 2020

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica só tem competências para fiscalizar o trabalho de Jorge Silas como treinador do Sporting em março de 2020 porque a nova lei, que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto, só entra em vigor seis meses depois de ter sido publicada.A explicação da ASAE foi avançada à TSF devido a uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol na altura da contratação do técnico para treinar os "leões". Então, o presidente da ANTF, José Pereira, apresentou uma queixa sobre o treinador, que não tem o IV nível exigido para comandar equipas da I Liga, mas também sobre "eventuais práticas irregulares na contratação de diversos treinadores de futebol". E exigiu que a referida autoridade fiscalizasse o cumprimento da nova lei.A 27 de setembro, José Pereira foi contundente nas críticas feitas à decisão do presidente do Sporting, Frederico Varandas. "Custa-me a acreditar que uma pessoa licenciada em medicina, como o presidente do Sporting, admita para exercer funções quem não está devidamente habilitado. São situações tão ridículas como inaceitáveis", disse, anunciando a apresentação da queixa à ASAE.