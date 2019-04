Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam casa de jogador do Celta de Vigo durante jogo da Liga

Foram roubados cerca de 70 mil euros em joias e artigos pessoais do atleta.

O avançado Emre Mor foi chamado pelo treinador do Celta de Vigo para o duelo com o Villareal, que acabou com uma vitória por 3-2, no entanto, o pior veio após a partida quando soube que lhe tinham assaltado a casa.



Emre Mor participou o assalto às autoridades e declarou que lhe foram roubados 70 mil euros em jóias, artigos pessoais e dinheiro.



O turco, a jogar em Espanha, reside em Moaña no bairro de Broullón.



As autoridades estão a investigar o assalto.