O assédio do Arsenal e Chelsea a Gyokeres não está a preocupar a estrutura do futebol do Sporting, que só admite vender o avançado no mercado de janeiro pela cláusula de rescisão que é de 100 milhões de euros.



Segundo o CM apurou, o presidente Frederico Varandas recusa-se a receber os pretendentes por valores abaixo das cláusulas No caso de Gyokeres, dos 100 milhões de euros só entram nos cofres leoninos 88 milhões de euros, pois o Coventry assegurou 15 por cento da mais valia numa futura venda.









Ver comentários