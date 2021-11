Vai ser obrigatório apresentar um teste negativo à Covid para assistir, na Luz, ao jogo entre Benfica e Sporting marcado para 3 de dezembro. Como o CM antecipou, o dérbi lisboeta vai ser afetado pelas novas regras de prevenção e combate à pandemia, que entram em vigor dois dias antes, a 1 de dezembro (mais nas páginas 8 a 11), do encontro relativo à 13ª jornada da Liga.





A lotação do recinto não será reduzida, como os clubes chegaram a temer, mas só entrará no estádio quem apresentar um teste negativo. A partir de quarta-feira, mesmo quem tenha um certificado digital, seja por estar vacinado ou recuperado de infeção, terá de fazer prova de testagem negativa para entrar em qualquer recinto desportivo (coberto ou ao ar livre). A mesma só pode ser feita através dos testes antigénio (com uma validade de 48 horas e disponíveis nas farmácias) ou PCR (válidos até 72 horas e realizados nos laboratórios especializados).