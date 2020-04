Associações tentam convencer FPF a alargar campeonatos

A decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em dar por concluídas as suas provas e criar um fundo de 4,7 milhões de euros para ajudar os clubes a pagar salários foi bem aceite. O problema é a suspensão das subidas e das descidas.Ao que o CM apurou, desde a tarde de quarta-feira que as associações distritais estão a ser bombardeadas pelos clubes que se sentem prejudicados: os que disputam o Campeonato de Portugal (CP) e lutavam pela subida à II Liga; e os que nas provas distritais estavam à beira da promoção ao CP.Só na próxima semana a FPF irá revelar como serão indicados os dois clubes que sobem à II Liga, a única exceção prevista no que toca a subidas e descidas. Mas o CM sabe que várias associações adiaram decisões sobre a classificação das provas distritais na esperança de ainda convencerem a FPF a alargar os campeonatos: a II Liga passaria para 20 equipas, abrindo vaga para cada um dos líderes das quatro séries do CP, que por sua vez teria mais equipas para acomodar os campeões distritais.A FPF tem recusado a ideia pelos altos custos que acarretaA FPF revelou ontem que as candidaturas ao fundo de apoio de 4,7 milhões de euros devem ser apresentadas até 30 de abril. A 1ª prestação será paga em maio aos clubes que tenham as contas em dia até ao fim de fevereiro. A 2ª tranche é transferida em junho para as equipas com tudo pago até abril. Os valores entregues a cada clube variam consoante a competição em que participam: Campeonato de Portugal e I Liga feminina, 28 mil €; Liga de futsal masculina e feminina, 19 mil €; II divisão feminina, 6 mil €; II divisão futsal masculino, 5 mil €.