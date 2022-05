"Assumo as minhas responsabilidades por esta época. Não me esconderei nunca": Rui Costa sobre Benfica

Rui Costa assumiu as responsabilidades pelo desempenho do Benfica nesta temporada, nas competições internas, e garantiu que nunca se vai esconder."Nesta temporada, se na Liga dos Campeões fizemos uma caminhada que, dadas as circunstâncias, nos orgulha, eliminando Spartak Moscovo, PSV, Barcelona, Dínamo Kiev e Ajax, quebrando apenas com o Liverpool, pese embora o extraordinário empate a três alcançado em Inglaterra, o certo é que nas competições nacionais estivemos longe daquilo que pretendemos", começou por dizer, no evento Corporate, que junta o clube os seus parceiros."Assumo-o sem qualquer tipo de rodeios porque é essa a minha forma de estar. Assumo as minhas responsabilidades por esta época e assumirei sempre, sem hesitar, tudo o que precisar de assumir. Não me escondo, não me esconderei nunca, atrás de ninguém nem de nada", assegurou o presidente das águias.O dirigente, por outro lado, mostrou confiança para o futuro e exigiu que os outros intervenientes do futebol cumpram com as responsabilidades. "Quando fui eleito em outubro, tinha perfeita noção do imenso trabalho que tinha pela frente, para voltarmos a ser esse Benfica que desejamos, e que não duvido iremos alcançar. Faremos tudo o que nos compete para lá chegar. Nós, dirigentes, técnicos, jogadores e adeptos do Benfica, faremos a nossa parte. E apenas exigimos que todos os intervenientes neste maravilhoso desporto, todos sem exceção, cumpram com seriedade as suas funções e responsabilidades", apontou.Nesse sentido, Rui Costa falou do seu passado como jogador e deixou vincados os objetivos que tem para o clube. "A minha aspiração para o Benfica não é diferente daquilo que desejam os milhões de sócios e adeptos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ambiciono um Benfica que honre a sua História e os valores dos nossos fundadores. Ambiciono um Benfica ganhador, que entre em campo com o objetivo único de tudo fazer para ganhar", expressou.