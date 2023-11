O clima de terror ao redor de André Villas-Boas (AVB) mantém-se. Pela segunda vez, no espaço de menos de um mês, registaram-se episódios de intimidação à porta da moradia do ex-treinador do FC Porto. O caso mais recente ocorreu na última madrugada, pouco após uma entrevista que Pinto da Costa concedeu à SIC.









