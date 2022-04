O resultado de Liverpool influencia o dérbi, sim, mas só influencia o dérbi até o árbitro Veríssimo – verdíssimo, para os amigos – apitar para o início da partida em Alvalade. Depois será um outro jogo, com um estatuto diferente, contra um adversário diferente, dentro de um contexto diferente, num ambiente diferente e com um VAR bem diferente que será Hugo Miguel, pela 12ª vez VAR em jogos do Benfica esta época, o que não tem sido nada indiferente.









Ver comentários