Rúben Amorim vai apostar no ataque móvel para vencer a Juventus esta quinta-feira, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, apurou o Correio da Manhã.



Face à lesão de lesão de Paulinho (continua sem treinar devido a uma fascite plantar no pé direito) e perante o desacerto de Chermiti, o técnico leonino deverá recorrer ao ataque móvel com Marcus Edwards, Trincão (marcou três golos no triunfo por 4-3 sobre o Casa Pia) e Nuno Santos.









