Há mais vida na Champions para lá do Benfica-Liverpool. E com portugueses em ação. O Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias (este ainda de fora, a recuperar de lesão), recebe esta noite (20h00) o Atlético de Madrid, de João Félix, em jogo da primeira mão dos quartos de final.





A antevisão deste jogo ficou marcada pela boa-disposição de Pep Guardiola. Questionado sobre se pensa demasiado por altura dos grandes jogos, o treinador espanhol dos citizens saiu-se com esta: “Na Champions penso sempre muito. Seria aborrecido se fosse sempre da mesma forma. Os momentos do Liverpool são diferentes dos do Atl. Madrid, porque os jogadores são diferentes. Cada jogador tem uma mãe e um pai e cada um deles tem personalidades diferentes. Por isso, há que ajustar e adaptar a cada caso. É por isso que gosto de fazer táticas estúpidas e, neste jogo, vou ter uma inspiração. Vou criar uma tática incrível: vamos jogar com 12”, disse o técnico por entre risos. Mais a sério, elogiou a equipa de João Félix. “Há um equívoco sobre o Atlético. São mais ofensivos do que as pessoas pensam. Simeone não arrisca na construção, mas eles têm qualidade no último terço.”