Atleta olímpico agradece a mulher que lhe pagou táxi para chegar à final que venceu em Tóquio

Hansle Parchment, atleta jamaicano, sagrou-se campeão olímpico de 110 metros barreiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que terminaram no passado domingo.

Num vídeo colocado nas redes sociais no último fim de semana, Hansle agradece a Tianna, uma voluntária nos Jogos que lhe pagou a viagem de táxi até ao Estádio Olímpico.

"Foste fundamental para eu chegar à final naquele dia", disse o atleta à rapariga. Num encontro entre os dois, Tianna recebeu uma camisola olímpica da Jamaica e viu o dinheiro que tinha pago pela viagem de táxi ser-lhe devolvido.

At the Olympics, Jamaican hurdler @ParchmentHansle accidentally showed up to the wrong venue for his race.



A young woman gave him taxi money to get to the right stadium.