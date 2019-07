Atlético de Madrid exige 200 milhões de euros pela cláusula de rescisão de Griezmann

O Atlético de Madrid exige 200 milhões de euros (ME) como pagamento pela cláusula de rescisão do futebolista internacional francês Antoine Griezmann, que foi esta sexta-feira anunciado como jogador do FC Barcelona para as próximas cinco épocas.Griezmann ingressou no bicampeão espanhol, depois de ter acionado a cláusula de rescisão, mediante o pagamento de 120 ME, mas o clube da capital espanhola pretende receber mais 80 ME e já anunciou que iniciou "os procedimentos considerados necessários para a defesa dos seus direitos e interesses legítimos", sem especificar quais."O Atlético de Madrid considera que a quantia depositada é insuficiente para fazer face à cláusula de rescisão, pois é óbvio que o compromisso entre o jogador e o FC Barcelona ficou concluído antes da data em que se produziu a redução da cláusula de 200 para 120 ME", indicam os 'colchoneros', em comunicado.O clube de Madrid acredita que "a extinção do contrato se produziu antes do fim da época passada" (2018/19), assinalando que a comunicação que Griezmann fez em 14 de maio, "anunciando a desvinculação do clube" também ocorreu em data anterior à da modificação das condições da cláusula de rescisão.O avançado, de 28 anos, que esteve cinco temporadas no Atlético de Madrid, assinou contrato com o FC Barcelona para a próximas cinco temporadas, ficando com uma clausula de rescisão de 800 ME.