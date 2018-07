Extremo que rescindiu com o Sporting vai para Espanha.

Gelson Martins já assinou pelo Atlético de Madrid. O clube anunciou a contratação do extremo que rescindiu com o Sporting nas redes sociais.Conforme onoticia esta quarta-feira , há muito que leões e'colchoneros' procuravam chegar a um acordo sobre a saída do extremo, um dos nove que rescindiu com o Sporting após o ataque de Alcochete.