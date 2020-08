Atlético de Madrid regista dois casos de coronavírus antes da viagem para Lisboa

O At. Madrid anunciou este domingo que dois elementos da sua comitiva acusaram positivo à Covid-19. Os resultados detetados surgem um dia antes da data prevista para a viagem para Portugal, para a disputa da final-8 da Liga dos Campeões. Na sua nota, os colchoneros não detalham a identidade das pessoas em causa, referindo apenas que ambos já foram colocados em isolamento nos respetivos domicílios.Ainda de acordo com o comunicado do At. Madrid, todo o plantel se irá submeter a novos exames na segunda-feira, os quais servirão para esclarecer a possibilidade de existirem novos casos de Covid-19 no seio da comitiva colchonera, que segundo o clube conta com 93 elementos.Refira-se que o Atlético Madrid tem duelo marcado diante do RB Leipzig na quinta-feira.