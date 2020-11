Atraso custa 35 mil euros ao FC Porto

A UEFA multou o FC Porto em 35 mil euros pelo "atraso no início ou reinício do jogo" com o Man. City, da primeira jornada da Liga dos Campeões. A partida realizou-se em Manchester no passado dia 21 de outubro e os dragões perderam por 1-3.





É prática corrente do organismo europeu ter mão pesada com quem retarda qualquer uma das partes das partidas da Champions, para não comprometer as transmissões televisivas. A "conduta imprópria" da equipa inglesa, por exemplo, só foi penalizada em 12 mil euros.





Castigos devido a atrasos nos jogos não são uma novidade para o FC Porto. O clube é reincidente neste comportamento na Liga portuguesa e ainda esta semana o Conselho de Disciplina da FPF multou os dragões em 408 euros pela "chegada tardia da equipa" (quatro minutos) na vitória (3-1) com o Portimonense (estava 1-1 ao intervalo).





O CM sabe que, normalmente, a equipa se atrasa porque Sérgio Conceição se demora nas indicações. O treinador era apontado como o responsável pelo atraso frente ao City no processo disciplinar aberto pela UEFA, mas não foi penalizado.





O mesmo não sucedeu a José Mourinho. O treinador do Tottenham apanhou um jogo de castigo por retardar a partida com o Antuérpia, da Liga Europa, mas o castigo fica suspenso durante um ano. Já Luís Castro, por ser reincidente, vai mesmo falhar o próximo jogo do Shakhtar na Champions.