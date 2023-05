A vontade do FC Porto em reforçar-se para a próxima época está a ser dificultada pelo atraso da UEFA em confirmar que o clube deixou de estar sob a alçada do fair play financeiro. Enquanto não for oficial que o acordo estabelecido em junho de 2017 foi cumprido com sucesso, mantêm-se as restrições impostas, entre elas as relacionadas com o mercado de transferências: o valor das compras não pode exceder as vendas.









