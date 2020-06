Auditoria ao Desportivo das Aves acusa Luís Duque

Luís Duque, antigo presidente da Liga de Clubes e ex-assessor jurídico da SAD do Desportivo da Aves, é acusado de ter feito depósitos em dinheiro na tesouraria do clube, juntamente com o então presidente da SAD, Luiz Andrade, de 225 mil euros e de ter mandado destruir documentos contabilísticos da SAD avense, antes do ingresso na Liga, revela uma auditoria independente feita ao clube na temporada de 2017/18, este domingo noticiada pelo jornal ‘Público’.Segundo a mesma auditoria, Luís Duque terá ainda recebido na sua conta 40 mil euros. Segundo as explicações do advogado, essa verba resultou da transferência de Nélson Lenho do D. Chaves para o Desp. Aves. Luís Duque afirmou que adiantou o dinheiro da transferência do jogador e que depois foi ressarcido pelo clube, desconhecendo a razão desta transação não figurar na contabilidade.Quanto aos depósitos em numerário no valor de 225 mil euros, os auditores referem a existência de duas entradas, uma de 150 mil euros em 18 de dezembro de 2017 e uma outra de 75 mil euros, dois dias depois. O antigo presidente da Liga revelou desconhecer esses depósitos, tendo ainda questionado: "Ia depositar dinheiro no Aves a troco de quê?"Já o então presidente da SAD, Luiz Andrade, frisou: "Se depositei dinheiro no Aves é porque alguém me deu". E esse alguém foi o acionista Galaxy Believers, liderada pelo chinês Wei Zhao, o atual presidente da SAD do D. Aves. Há ainda uma questão relacionada com os bilhetes da Taça de Portugal, num jogo em que os avenses baterem o Sporting no Jamor (2-1). Luís Duque disse que não tem contas a acertar com o clube e Luiz Andrade disse que deu a amigos cerca de quatro mil bilhetes.Luís Duque ingressou no Desp. Aves depois de ter perdido as eleições para a presidência da Liga para Pedro Proença. O nome do dirigente é um dos que estão em cima da mesa para o sufrágio da Liga, numa altura em que Pedro Proença chegou a ponderar a demissão devido às críticas de vários clubes.A SAD do Desp. Aves reagiu este domingo, através de um comunicado, em que manifestou total disponibilidade para "colaborar com a justiça no apuramento de responsabilidades" na sequência das últimas notícias. A atual administração sublinha ainda que a sua gestão ao longo da presente época foi "muito penalizada por força da herança recebida das gestões anteriores".