A ausência de Aursnes no jogo com o V. Guimarães (sábado, no Estádio da Luz) deixa Roger Schmidt em alerta máximo. O treinador do Benfica não é adepto de mudanças na estrutura da equipa e a saída do norueguês (que terá de cumprir um jogo de suspensão) é vista com alguma apreensão. Isto porque se trata de um jogador nuclear e que está em excelente momento de forma.









Ver comentários