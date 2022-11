A ausência de jogadores do Sporting na seleção nacional que vai estar presente no Mundial do Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, gerou revolta no seio do plantel leonino, apurou o CM.



O sentimento de injustiça é grande e apoderou-se do grupo leonino, por se considerar que há vários jogadores que deveriam ter a oportunidade de estar no Qatar.









