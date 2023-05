Benfica já está a caminho da Câmara Municipal de Lisboa. Águias vão ser recebidas por Carlos Moedas

Ao minuto Atualizado a 29 de mai de 2023 | 16:49

16:41 | 29/05 Adeptos esperam chegada do Benfica à Câmara Municipal com euforia A carregar o vídeo ...

16:14 | 29/05 Autocarro do Benfica já saiu do Estádio da Luz A carregar o vídeo ...

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, vai receber na tarde desta segunda-feira a equipa do Benfica depois de o clube ter conquistado este sábado o 38º campeonato de futebol.A habitual cerimónia vai realizar-se na Praça do Município pelas 17h e contará com os discursos dos presidentes da Câmara de Lisboa e do clube das águias. São esperados milhares de adeptos para assistir ao momento em que jogadores subirão à varanda para mostrar troféu.A equipa de Rui Costa vai sair do estádio da Luz e seguirá depois para a Câmara Municipal de Lisboa.