O autocarro do Lyon foi atacado e o jogo com o Marselha não se vai realizar. O 'L'Équipe avança que "os projéteis" partiram três vidros, atingindo os lugares próximos onde se senta Anthony Lopes.



"Fomos apanhados numa emboscada", explicou o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, ameaçando de imediato com a suspensão da partida. Uma reunião posterior determinou que o encontro vai ser disputado noutra data e à porta fechada.

