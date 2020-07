Segurança acaba ferido após ataque a autocarro do Sporting de Braga

O autocarro do Sporting de Braga foi atacado, esta noite, depois do jogo com o Paços de Ferreira. A CMTV tem imagens exclusivas do incidente.



Uma pedra com mais de um quilo de peso foi arremessada em direção ao veículo, mas acabou por atingir o carro de um segurança do clube, que ficou ferido e teve de receber assistência hospitalar.





A pedra entrou pela janela do carro dos seguranças tendo o homem que seguia no lugar do passageiro sido ferido. O incidente aconteceu quando a comitiva do Braga circulava no nó de Guimarães Sul da A7.



A polícia esteve no local a efetuar diligências e está a tentar perceber quem é o autor do desacato. Sabe-se, para já, que a pedra foi lançada de uma zona de pinhal.



O Sporting de Braga venceu, esta noite, o Paços de Ferreira por 5-1.