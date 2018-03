Autor do busto de Ronaldo na Madeira apresenta nova versão da escultura

Emanuel Santos foi desafiado para refazer o busto e o resultado parece bem mais realista.

Emanuel dos Santos ficou conhecido em 2017 como autor do famoso busto de Cristiano Ronaldo no Aeroporto da Madeira. A obra recebeu inúmeras críticas e Emanuel foi desafiado a fazer uma nova escultura. O resultado foi apresentado esta quinta feira pelo site Bleach Report.Numa reportagem ao canal B/R Football, Emanuel dos Santos recorda a satisfação inicial de ver o seu trabalho, mas também as duras críticas e as piadas de que foi alvo: "É difícil falar disso, mas felizmente essa fase passou. Apenas acho que foi injusto, se não ficou 100 por cento ou não... As pessoas têm de entender que a arte é uma forma de expressão não é uma ciência exata", referiu.Depois de desafiado a fazer um novo busto, Emanuel dos Santos pôs mãos à obra, mas lembra: "Se não tivesse feito da maneira que fiz, (o busto) já tinha caído no esquecimento há muito tempo. É preciso ter uma certa ousadia de ir contra o habitual."