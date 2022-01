A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a investigar o Benfica devido ao negócio com o Manchester City que envolveu dois jogadores. Em causa está a manipulação do preço da venda de Rúben Dias e a falsa valorização do passe de Otamendi na sua chegada à Luz.Nas escutas do processo ‘Cartão Vermelho’, divulgadas em primeira mão pelo CM na passada quarta-feira, vários dirigentes encarnados admitem que o efetivo valor do negócio com o clube inglês foi de 50 milhões de euros.