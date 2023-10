Autoridades colombianas já identificaram suspeitos do rapto dos pais do futebolista Luis Díaz

A polícia colombiana continua a investigar o rapto dos pais de Luis Díaz e, segundo revela o The Sun esta terça-feira, já identificou "alguns dos suspeitos" responsáveis pelo crime.Os pais do extremo colombiano foram surpreendidos na noite de sábado por homens armados quando se encontravam numa bomba de gasolina e acabaram por ser levados, depois de os criminosos se apoderarem do veículo onde a mãe e o pai do jogador seguiam.Ainda de acordo com o portal britânico, e apesar de não divulgar os nomes dos suspeitos, Alejandro Zapata, diretor da Polícia Nacional colombiana, garante que as autoridades estão a ligar as peças e se encontram cada vez mais perto de chegar aos responsáveis pelo rapto.Refira-se que, horas depois do crime, a mãe de Luis Díaz acabou por ser libertada e já regressou para junto da família. O pai do jogador continua desaparecido e suspeita-se que possa ser levado para a Venezuela. A polícia já ofereceu uma recompensa de 200 milhões de pesos colombianos (cerca de 45 mil euros) a quem der informações sobre os raptores.