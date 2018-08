Avançado do Atlético de Bilbao agride e cospe à namorada durante discussão

Imagens do momento foram divulgadas nas redes sociais e Iñaki Williams já reagiu à polémica.

Iñaki Williams, jogador do Athletic Bilbao, viu-se envolvido numa grande polémica depois de serem expostas nas redes sociais imagens do craque a agredir a namorada e a cuspir-lhe no final da discussão em Aste Nagusia - a principal festa da cidade do País Basco, em Espanha.

Iñaki Williams, avançado do Athletic Bilbao, foi apanhado numa discussão com a namorada. Entre insultos e empurrões, Iñaki acaba por cuspir na companheira. pic.twitter.com/TvrX73GpnK — Universo do Desporto (@UDesporto) 24 de agosto de 2018





Entretanto, o futebolista de 24 anos já reagiu nas redes sociais, lamentando as imagens e o mau exemplo de relação que deu aos seus fãs. O atleta acrescenta ainda que está a agir legalmente contra a pessoa que gravou e difundiu as imagens sem o consentimento do casal.









Recorde-se que o jogador Iñaki Williams Arthuer é um futebolista espanhol que atualmente joga como atacante na equipa espanhola Athletic Bilbao.