Avançado do Celta de Vigo condenado a 4 anos de prisão por abuso sexual

Santi Mina, jogador do Celta de Vigo, foi esta quarta-feira condenado por um tribunal de Almería a quatro anos de prisão por um delito de abuso sexual a uma mulher a 18 de junho de 2017. Foi, no entanto, absolvido da acusação de agressão sexual, pelo qual a procuradoria pedia uma pena de 8 anos. O seu amigo David Goldar, defesa central do Ibiza, ficou isento de qualquer responsabilidade penal.O tribunal impôs ainda uma ordem de afastamento de 500 metros da vítima durante 12 anos, bem como o pagamento de uma indemnização de 50 mil euros.David Goldar respondia pelo crime de agressão sexual e enfrentava uma pena de 9 anos e meio de prisão, mas acabou por ser absolvido.Tudo terá acontecido em Mojácar, uma localidade de Almería, no verão de 2017. Santi Mina, agora com 26 anos, jogava na altura no Valencia e estava de férias com o amigo David Goldar, de 27, que jogava no Ponferradina.