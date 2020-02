Avançado do Famalicão ameaçado após falhar penálti

Toni Martínez revelou esta segunda-feira nas redes sociais ter sido alvo de ameaças depois de falhar o penálti no último lance do P. Ferreira-Famalicão (2-1) e que poderia dar o empate à equipa minhota."Vivi no último jogo uma situação agridoce que queria partilhar. Não sou uma pessoa polémica e gosto de me focar unicamente no futebol, mas não posso permitir que se ultrapassem alguns limites que não me afetam só a mim. Estou a receber ameaças por causa das apostas desportivas nos jogos. Creio que passam os limites e culpam-me de algo que não depende de mim. Respeito acima de tudo", escreveu o avançado espanhol, que cumpre a primeira temporada ao serviço do Famalicão. Mais tarde acabou por apagar o ‘tweet’ publicado nas redes sociais.Toni Martínez, de 22 anos, tem sido um dos destaques da equipa famalicense. Em 28 jogos oficiais já apontou 12 golos. O futebolista, que fez a formação no Valência e que já jogou no West Ham, em Inglaterra, tem contrato com o Famalicão até junho de 2022.A equipa orientada por João Pedro Sousa ocupa o sexto lugar da prova e vem de um ciclo de oito jogos sem vencer (seis para a Liga e dois para a Taça de Portugal).