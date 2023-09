Avançado do FC Porto Mehdi Taremi convocado para a seleção do Irão

O futebolista Mehdi Taremi, que representa o FC Porto, da I Liga portuguesa, foi este domingo convocado pela seleção do Irão para o duplo embate particular com Bulgária e Angola, de preparação rumo à qualificação asiática para o Mundial2026.

O avançado, de 31 anos, integra a lista de 25 'eleitos' do técnico Amir Ghalenoei para a visita aos búlgaros, na próxima quinta-feira, em Plovdiv, e a receção aos angolanos, que são comandados pelo português Pedro Gonçalves, cinco dias depois, na capital Teerão.

Com 38 golos marcados em 69 internacionalizações, Mehdi Taremi volta a acompanhar Alireza Beiranvand (ex-Boavista), Payam Niazmand (ex-Portimonense) ou Mohammad Mohebi (ex-Santa Clara), todos com passagens prévias por Portugal, na convocatória.

O Irão estreia-se na qualificação asiática para o Mundial2026 em novembro, enfrentando Uzbequistão, Turquemenistão e Hong Kong ou Butão no Grupo E da segunda ronda, por entre a presença na Taça Asiática, de 12 de janeiro a 10 de fevereiro de 2024, no Qatar.