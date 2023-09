Avançado Francisco Conceição regressa ao FC Porto por empréstimo do Ajax

O avançado internacional sub-21 português Francisco Conceição está de regresso ao FC Porto por empréstimo do Ajax, fazendo o percurso inverso ao do verão passado, anunciaram esta sexta-feira os vice-campeões nacionais de futebol.

Em comunicado no seu sítio oficial, os 'azuis e brancos' confirmaram a chegada do sexto reforço para 2023/24, sem pormenorizarem se o negócio tem opção de compra.

Filho de Sérgio Conceição, treinador dos 'dragões', o extremo tinha assinado por cinco temporadas com o clube neerlandês no verão passado, mas fez apenas um golo e três assistências nos 28 jogos disputados em 2022/23 pela equipa principal - seis dos quais enquanto titular -, intercalados com sete duelos e cinco tentos no conjunto 'secundário'.