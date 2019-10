Avançado Pedro Mendes encanta Silas no Sporting

Com o plantel da equipa principal de folga, Jorge Silas fez este sábado trabalho de casa e assistiu em Alcochete à goleada da equipa de sub-23 frente ao Feirense (5-1), jogo referente à décima jornada da Liga Revelação.A atenção do treinador incidiu especialmente no avançado Pedro Mendes, que bisou e o deixou encantado com a sua exibição. Silas reforçou a convicção de que o ponta de lança terá um papel importante a desempenhar a partir de janeiro, altura em que já poderá ser inscrito pelos leões para as competições da Liga (campeonato e Taça da Liga).A não inclusão de Pedro Mendes no plantel principal tem sido motivo de amplo debate em Alvalade, com Frederico Varandas a atribuir as culpas da decisão a Marcel Keizer, treinador entretanto despedido.O assunto, contudo, causou embaraços a toda a estrutura do futebol, que não percebeu que tinha em casa uma solução para a escassez de homens-golo na primeira equipa. A excelente época do jovem avançado de 20 anos na Liga Revelação – tem oito golos em oito jogos – tem contribuído para amplificar o erro da cúpula do futebol leonino.O jogador é peça-chave da equipa de sub-23, que tem dez vitórias em dez jogos no campeonato nacional em curso.No encontro deste sábado, Silas teve ainda oportunidade de ver em ação Rafael Camacho. O extremo de 19 anos, que tem tido poucas oportunidades na equipa principal, foi convocado para os sub-23 por indicação expressa do novo técnico.Nesta partida frente ao Feirense, Leonel Pontes, após a passagem pela equipa principal, já comandou de novo a equipa de sub-23.