Avançado Soares destaca a "ambição" do plantel do FC Porto

O avançado Soares destacou esta quarta-feira a "ambição" do grupo de trabalho do FC Porto, empenhado em recuperar o título de campeão de futebol perdido a época finda para o Benfica."O sentimento do grupo é de ambição. Queremos recuperar o que é nosso, como os outros jogadores já falaram anteriormente. E, como já disse, o grupo está a ser formado e estamos todos focados nos objetivos do clube", disse.Em declarações ao Porto Canal, reproduzidas no sítio do clube na Internet, o avançado brasileiro realçou a "união do grupo", bem como a vontade de "melhorar" a cada dia."O trabalho tem sido bem feito. Esperamos continuar neste caminho. Ainda temos muita coisa para melhorar, mas seguimos juntos. Este foi sempre - e sempre será - um grupo muito unido. Independentemente de quem jogue, vamos tentar ao longo do campeonato melhorar o entrosamento, para que consigamos conquistar o que queremos", reforçou.Soares, que vai cumprir a quarta época pelos 'dragões', pelos quais marcou 45 golos em jogos oficiais, já 'faturou' por três vezes nos testes desta pré-temporada."É sempre bom conseguir marcar golos. Mas ainda tenho muita coisa para melhorar e espero conseguir isso, juntamente com os meus colegas", realçou o atleta de 28 anos.O avançado destacou ainda a importância do grupo continuar a contar com o apoio dos adeptos, considerando que, "juntos", vão atingir os objetivos.Até ao momento o FC Porto venceu o Águeda por 6-0, o Varzim por 4-0, o Penafiel e Fulham por 1-0: no sexta-feira o desafio mais exigente, com o Bétis, em Portimão.