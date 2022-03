Avaria em avião trava regresso do FC Porto a Portugal após jogo frente ao Lyon

Uma avaria no avião impediu a equipa do FC Porto de regressar a Portugal na quinta-feira, após jogo com os franceses do Lyon, estando a viagem agendada para esta sexta-feira, disse fonte do líder da I Liga de futebol.

A equipa orientada por Sérgio Conceição tinha previsto viajar para Portugal logo após o jogo com a equipa francesa, mas os 'dragões' acabaram por ficar retidos em França e só viajam "durante a tarde de hoje" para Portugal, explicou fonte do clube à Lusa.

O FC Porto empatou 1-1 com o Lyon, na quinta-feira, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, e foi eliminado da competição, depois da derrota caseira por 1-0 no jogo da primeira mão.

Os 'dragões', líderes do campeonato, voltam a jogar no domingo, às 20h45, no terreno do Boavista, em partida da 27.ª jornada da I Liga.