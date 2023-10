"AVB Traidor": Muros e portões da casa de Villas-Boas vandalizados durante a madrugada

Os muros e os portões da casa, no Porto, de André Villas-Boas, foram vandalizados durante a madrugada desta terça-feira, com a inscrição 'AVB traidor'. Os muros das casas vizinhas também foram vandalizados com as mesmas inscrições.O ato de vandalismo, ainda sem suspeitos, surge numa altura em que o nome de André Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto, tem ganho força para uma candidatura às próximas eleições diretivas dos 'Dragões'.André Villas-Boas, na época 2010/2011, conquistou, com os 'azuis e brancos', a Liga, Supertaça, Taça de Portugal e Liga Europa.