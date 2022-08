Axadrezados começam bem frente ao Portimonense

O Boavista garantiu este domingo os primeiros três pontos do campeonato ao bater pela margem mínima (0-1) um Portimonense desfalcado.Apesar dos primeiros minutos de muita dinâmica ofensiva por parte dos algarvios, foi o Boavista que se adiantou no marcador, aos 9’: o avançado Yusupha foi lançado em velocidade por Makouta e usou o físico para aguentar o aperto dos adversários e rematar para o 0-1. O jogo esteve ativo até ao intervalo, com muito trabalho para ambos os guarda-redes devido à multiplicação das jogadas perigosas.A intensidade da partida manteve-se no segundo tempo, com um Boavista muito bem organizado e um Portimonense que, apesar de esforçado, começou a acusar a falta de opções no banco devido a lesões (Paulo Sérgio tinha apenas 8 suplentes, dois deles eram guarda-redes). Ainda assim, foram os algarvios a terminar em cima dos nortenhos, com várias oportunidades de golo, mas sem concretização.