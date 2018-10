Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bagagens dos jogadores do Sporting revistadas em operação de controlo em Lisboa

Autoridade Tributária fez busca minuciosa ao equipamento do clube no aeroporto, quando a equipa regressou da Ucrânia.

Por M.F. | 10:43

A Autoridade Tributária fez uma busca minuciosa ao equipamento do Sporting no aeroporto de Lisboa, quando a equipa regressou da Ucrânia.



Os leões chegaram a Portugal na sexta-feira, pelas 15h00, e foram alvo de uma operação da Autoridade tributária, que controlou todo o tipo de equipamento que os leões levaram e trouxeram da Ucrânia, depois de terem vencido o Vorskla, por 2-1, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E da Liga Europa, que permitiu aos leões manterem o primeiro lugar a par do Arsenal.



Fonte do Sporting disse ao CM tratar-se de uma "operação natural" quando a equipa joga em países que não fazem parte da União Europeia.



Segundo a mesma fonte, a operação decorreu dentro da "normalidade", com a equipa a deixar o aeroporto rumo a Alcochete, onde acabou por realizar um treino com vista ao jogo de hoje com o Portimonense.