O Bahia, de Renato Paiva, somou este domingo o sexto jogo seguido sem vencer na Liga brasileira de futebol, ao empatar a zero no campo do São Paulo, e continua em zona de despromoção, na 17.ª jornada.

Com este resultado, a equipa do técnico português passou a somar 15 pontos e continua no 17.º lugar, o último da descida, agora em igualdade com o Goiás.

Por seu lado, o São Paulo, que no sábado anunciou oficialmente a contratação do colombiano James Rodriguez, ex-FC Porto, ocupa o oitavo lugar, com 26 pontos.