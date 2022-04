Matheus Uribe pode ter o final de época em risco. O médio do FC Porto, que saiu lesionado no decorrer do jogo da passada segunda-feira à noite com o Santa Clara (3-0), foi esta quarta-feira reavaliado. E as notícias não são animadoras para o jogador de 31 anos: rotura muscular na face posterior da coxa direita.









