Baixo rendimento de Raul de Tomas leva a debate interno na estrutura do Benfica

O baixo rendimento e, acima de tudo, a ausência de golos de Raul de Tomas estão a provocar um debate interno no Benfica, apurou oDentro da estrutura do futebol do emblema da Luz não existe, por agora, qualquer alerta vermelho relacionado com a fraca produção do avançado espanhol de 25 anos.Contudo, o assunto não passa ao lado da esfera dirigente. Nos primeiros três jogos oficiais da época, a questão foi disfarçada com o elevado índice de finalização da equipa, que marcou 12 golos - média de quatro por desafio. Mas a derrota recente frente ao FC Porto, num jogo em que o Benfica não marcou e apenas fez dois remates à baliza contrária, acabou, inevitavelmente, por provocar a erupção do tema.E levou a questionar a razão pela qual, no universo dos 12 golos apontados, nenhum deles ter levado a assinatura de De Tomas.Segundo apurou o, há quem defenda que não é o valor nem a capacidade de Raul de Tomas que estão em causa, mas antes a forma como Bruno Lage o tem enquadrado na estratégia adotada. Nesta ótica, o espanhol deveria estar a jogar mais perto da baliza. Ou seja, nos terrenos que pisa Seferovic. Neste caso, o suíço poderia ser testado numa posição mais de apoio.Opção mais radical, também equacionada, passa mesmo pela saída do onze de Seferovic para testar De Tomas como puro ponta de lança.O debate interno, apurou ainda o, visa contribuir para arranjar uma solução que evite o descrédito de De Tomas, num processo semelhante aos que na época passada atingiram os avançados Ferreyra e Castillo.Chiquinho, que se lesionou no jogo com o FC Porto, só regressa em 2020. Os exames médicos desta segunda-feira confirmaram um cenário que obriga a parar 4 meses: "Desinserção do tendão médio adutor da perna esquerda."Uma desinserção acontece quando o tendão deixa de estar agarrado à parte óssea.O médio benfiquista Gabriel deverá estar apto para regressar à competição a meio do próximo mês. O jogador brasileiro contraiu uma entorse no joelho direito no jogo da Supertaça frente ao Sporting (5-0) e poderá voltar a ser opção para Bruno Lage no jogo com o Gil Vicente (5ª jornada, no dia 15 de setembro).O médio Gedson (Benfica) continua a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao 5º metatarso do pé direito (fez fratura nas férias) e tem regresso previsto à competição para outubro, após a pausa da Liga, motivada por jogos da seleção nacional.No jogo frente ao FC Porto, a equipa do Benfica fez apenas dois remates à baliza de Marchesín, por Seferovic e Pizzi. Um recorde negativo na era Bruno Lage. A média ronda os 12 disparos por jogo.O argentino e o chileno acabaram por ser dispensados no mercado de inverno, o primeiro por empréstimo ao Espanhol e o segundo a título definitivo ao América, do México.Nenhum deles conseguiu afirmar-se na Luz. Raul De Tomas, que na camisola de jogo usa as iniciais RDT, custou ao Benfica 20 milhões de euros.