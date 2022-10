As declarações de João Victor após a sua estreia pela equipa do Benfica, nas Caldas da Rainha, caíram muito mal no balneário.



O CM sabe que o grupo ficou bastante desagradado pelo facto de o defesa brasileiro, logo após os seus primeiros 30 minutos de ação com a camisola do emblema da Luz (atuou no prolongamento do jogo da Taça de Portugal), ter tido um discurso onde quase reivindicou a titularidade para o clássico com o FC Porto, na próxima sexta-feira.









